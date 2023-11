Ricerca: Urso, rafforzare scambio con mondo imprenditoriale per rivoluzione sostenibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La rete di corrispondenti di Nova è diventata un importante riferimento per molti operatori, del mondo della comunicazione e di quello produttivo" Adolfo Urso

Senatore e Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica

24 luglio 2021

- Siamo di fronte a una nuova sfida globale per realizzare la duplice trasformazione, green e digitale: "in questo processo deve rafforzarsi lo scambio tra il mondo della ricerca e il mondo imprenditoriale, al fine di rendere pienamente sostenibile la rivoluzione in atto, rafforzare la competitività del Paese e la sua capacità produttiva". Lo scrive sui social il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, intervenuto alla cerimonia per il centenario del Consiglio nazionale delle ricerche. “L’Italia e il Made in Italy continuano a crescere grazie anche al contributo del Cnr, che da un secolo dimostra al mondo la prestigiosa eccellenza della nostra ricerca nazionale. Se durante questo secolo di storia il nostro Paese si è evoluto così tanto, diventando la seconda potenza manifatturiera d’Europa e la settima a livello mondiale, è anche grazie alla trasformazione in soluzioni e beni concreti di molte scoperte e invenzioni del Cnr”, aggiunge. (Rin)