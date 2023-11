Roma: presidente Municipio I, governo proroga Osp ma covid finito, faremo approfondimenti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra chi ha aderito oggi alla manifestazione anche Valentina Caracciolo, assessora alle Attività produttive del Municipio Roma II. "Il Municipio II ha aderito al sit in con una memoria di giunta non come opposizione al commercio ma sull'interpretazione della norma come un tana libera tutti", ha detto. "Chiediamo al governo di dare a Roma la tutela che merita, un patrimonio architettonico e urbanistico di tutto il Paese''. Presenti in piazza anche il consigliere capitolino della lista Civica Gualtieri, Tommaso Amodeo, l'assessore al Commercio del Municipio Roma I, Jacopo Scata, e il consigliere di Azione del Municipio Roma I, Giuseppe Lobefaro. (Rer)