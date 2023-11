Venezia: Fd'I, vicini alla famiglia di Giulia Cecchettin e a tutta la comunità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Apprendo con profondo dolore che il corpo ritrovato dai vigili del fuoco vicino Pordenone è della giovane Giulia Cecchettin. Abbiamo sperato fino all'ultimo di non dover aggiungere un altro nome alla lunga lista delle donne uccise da chi sostiene di amarle e si scaglia, invece, contro di loro fino ad ucciderle". Lo dichiara in una nota Elisabetta Lancellotta, deputato di Fratelli d'Italia che, in qualità di capogruppo in commissione Bicamerale Femminicidio, esprime "il mio cordoglio e la mia vicinanza alla famiglia della ragazza, ai suoi amici e all'intera comunità, che con noi tutti ha tenuto il fiato sospeso fino all'ultimo. Come rappresentante delle istituzioni mi impegno a continuare il percorso iniziato a tutela delle donne tutte, affinché si possa mettere finalmente la parola fine a tanto dolore". (Rin)