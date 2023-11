Venezia: Morgante (Fd'I), vicini a dolore famiglia Giulia Cecchettin

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mi stringo al dolore di papà Gino e alla giovane Elena Cecchettin. Da donna e mamma fin dall'inizio ho seguito con apprensione la scomparsa di Giulia e fino all'ultimo ho sperato e pregato che per lei ci fosse una speranza, che fosse scritto un finale diverso da questo. Riposa in pace giovane donna coraggiosa". Lo afferma Maddalena Morgante, deputato del Veneto e responsabile nazionale del dipartimento Famiglia e valori non negoziabili di Fratelli d'Italia. (Rin)