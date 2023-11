Municipio V: presidente, basta autodemolitori in nostro territorio, trovare soluzioni condivise

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel Municipio V "non comprendiamo la ragione per cui la ricollocazione degli autodemolitori, che è legata a buona parte della filiera cittadina, debba ricadere ancora una volta nel nostro territorio". Lo affermano in una nota il presidente del Municipio V, Mauro Caliste e l'assessore al Verde pubblico, Edoardo Annucci. "Secondo il deputato Roberto Morassut, la soluzione per la ricollocazione degli autodemolitori di viale Palmiro Togliatti va trovata nell'ambito del Prenestino-Casilino" ma "il nostro territorio per anni ha subito le conseguenze legate a questo tipo di attività, fino al tragico incendio del luglio 2022 - prosegue -. Nelle aree potenzialmente libere sono in corso da anni vertenze ambientali che finalmente stanno trovando attenzione da parte dall'amministrazione capitolina. Opinioni personali - aggiunge - non contribuiranno certo a individuare soluzioni a problemi così complessi, bensì contribuiscono soltanto ad aumentare dissidi e contrapposizioni tra territori. Occorre individuare, invece, soluzioni condivise con un metodo collegiale". (Com)