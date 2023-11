Venezia: Siracusano (FI), mattanza donne non può lasciare inerti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con il ritrovamento del corpo senza vita di Giulia Cecchettin si chiude una drammatica vicenda che per una settimana ha tenuto con il fiato sospeso l'intero Paese. L'epilogo è quello più tragico. Una giovane vita stroncata dalla follia omicida di un uomo che da partner attento e presente si è trasformato in freddo e implacabile assassino". Lo afferma Matilde Siracusano, sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento e deputata di Forza Italia, che ricorda: "Dall'inizio dell'anno in Italia sono state uccise 105 donne. Una mattanza senza fine, un trend costante che non può lasciarci inerti. Sincero cordoglio alla famiglia di Giulia in questo momento di atroce dolore".(Rin)