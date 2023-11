Ambiente: Arera premia MM, prima a livello nazionale per smaltimento dei fanghi da depurazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (Arera) ha riconosciuto a MM spa il primo posto assoluto nella classifica nazionale delle migliori performance nel biennio 2020-2021 riferite allo smaltimento dei fanghi in discarica. MM infatti conferisce in discarica nemmeno un grammo dei fanghi da depurazione, che sono invece riutilizzati in agricoltura e per la valorizzazione energetica, in un'ottica di economia circolare. Non solo, MM si è anche aggiudicata il terzo posto assoluto per le migliori prestazioni nell'adeguatezza del sistema delle acque reflue, per il quale l'Autorità monitora ed esamina la frequenza degli allagamenti e degli sversamenti da fognatura, l'adeguatezza normativa e il controllo degli scaricatori di piena. Anche il contributo di MM per la sostenibilità e la resilienza idrica, che la società milanese partecipata al 100 per cento dal Comune di Milano fornisce nella gestione del sistema delle caditoie e delle acque meteoriche, è così pienamente riconosciuto. Con questi riconoscimenti Arera certifica l'efficacia dell'impegno nel minimizzare l'impatto ambientale in due fondamentali processi della gestione del servizio idrico integrato di Milano. MM è stata premiata da Arera anche per gli eccellenti risultati ottenuti nel mantenimento della continuità del servizio idrico, della qualità dell'acqua erogata e la qualità di quella depurata. L'ottimo risultato ottenuto negli indicatori presi in esame da Arera conferma il quadro di eccellenza complessivo per il servizio idrico del capoluogo lombardo, che MM gestisce da 20 anni. È sufficiente, infatti, ricordare, a titolo di esempio, la performance riferita alle perdite, ridotte oramai a Milano al 14% a fronte di una media nazionale che, come conferma ARERA, sfiora il 42 per cento, così come la capacità di raccogliere, depurare e riutilizzare il 100 per cento dell'acqua che scorre nella rete fognaria della città. Risorsa, infatti, che può essere totalmente messa a disposizione delle aziende agricole milanesi nel corso della stagione irrigua. (Com)