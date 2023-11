Ambiente: Arera premia MM, prima a livello nazionale per smaltimento dei fanghi da depurazione - Foto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (Arera) ha riconosciuto a MM spa il primo posto assoluto nella classifica nazionale delle migliori performance nel biennio 2020-2021 riferite allo smaltimento dei fanghi in discarica. MM infatti conferisce in discarica nemmeno un grammo dei fanghi da depurazione, che sono invece riutilizzati in agricoltura e per la valorizzazione energetica, in un'ottica di economia circolare. Non solo, MM si è anche aggiudicata il terzo posto assoluto per le migliori prestazioni nell'adeguatezza del sistema delle acque reflue, per il quale l'Autorità monitora ed esamina la frequenza degli allagamenti e degli sversamenti da fognatura, l'adeguatezza normativa e il controllo degli scaricatori di piena. (Foto: MM) (Com)