Medio Oriente: media, pazienti Al Shifa lasciano l'ospedale verso sud di Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Centinaia di pazienti dell'ospedale Al Shifa, nel nord della Striscia di Gaza, stanno evacuando i locali e si stanno dirigendo a piedi verso il sud dell'enclave. Secondo quanto ha dichiarato all'emittente qatariota "Al JAzeera", il direttore generale di Al Shifa ha affermato che l'evacuazione dei bambini prematuri è possibile posizionandone due in ciascuna incubatrice. "Prevediamo che decine di feriti perderanno la vita lungo la strada", ha detto in un'intervista ad "Al Jazeera". Secondo i resoconti dei media locali, sono morti sei pazienti in dialisi e 22 pazienti del reparto di terapia intensiva. (Res)