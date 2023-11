Imprese: al quarto Congresso nazionale Unicoop Lucia Dello Russo eletta presidente all'unanimità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- Lucia Dello Russo è stata eletta all'unanimità presidente dell'Unione italiana cooperative (Unicoop) nel corso del quarto Congresso nazionale tenutosi a Roma. È la prima donna a ricoprire un ruolo alla guida di un movimento cooperativo in Italia. Fra i temi al centro dell'evento, le sfide e le opportunità derivanti dalla cooperazione sostenibile. Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy, ha dichiarato: "È la prima volta che una donna nel mondo delle cooperative assume la carica di vertice. È un segnale forte, in un momento di transizione che richiede cambiamenti epocali, dentro e fuori le imprese. Nel tempo il settore cooperativo è cresciuto, rivestendo un ruolo rilevante. Il Ministero, al fine di garantire la leale concorrenza, intende potenziare gli interventi volti a contrastare il fenomeno delle false cooperative, per questo accolgo con favore la vostra proposta di collaborare per un impianto ancora più forte a tutela dell'occupazione e per contrastare coloro che si servono di sistemi illeciti. La formazione può svolgere una funzione essenziale nell'arginare fenomeni degenerativi sottesi alla falsa cooperazione. La cultura della legalità e della sicurezza sono leve indispensabili per investire nella responsabilità sociale di chi lavora. Il Mimit sostiene le cooperative anche perché ritiene che questo tipo di impresa possa esprimere il concetto di crescita moderna, mettendo al centro le persone piuttosto che i profitti". (segue) (Com)