Imprese: al quarto Congresso nazionale Unicoop Lucia Dello Russo eletta presidente all'unanimità (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la presidente di Unicoop “una delle maggiori difficoltà che ostacola la sostenibilità delle cooperative è legata all'accesso al credito, spesso difficoltoso, a causa della sottocapitalizzazione e ai tassi d'interesse troppo elevati. A tale riguardo occorre potenziare gli strumenti di finanza agevolata e introdurne di nuovi sostenendo lo sviluppo di strumenti finanziari innovativi o strumenti finanziari ibridi orientati all'impatto sociale, rafforzando lo scambio mutualistico verso i soci, prevedendo un trattamento fiscalmente agevolato dei prestiti sociali e potenziando il regime premiante in materia di retribuzione di produttività, valorizzando, al contempo, il capitale umano". Per il sottosegretario di Stato per l'Agricoltura, la Sovranità alimentare e le Foreste, Patrizio Giacomo La Pietra, "il ruolo che la Unicoop sta rivestendo sul fronte del contrasto alla 'falsa cooperazione' appare fondamentale, grazie alla funzione strategica che può e deve esercitare sul fronte della formazione, nella diffusione della cultura, della legalità e della sicurezza. È necessario, inoltre, valorizzare la 'cooperazione di comunità', un percorso condivisibile per contribuire al rilancio dello sviluppo di territori meno fortunati dal punto di vista socioeconomico". (segue) (Com)