Imprese: al quarto Congresso nazionale Unicoop Lucia Dello Russo eletta presidente all'unanimità (4)

- Luciano Ciocchetti, vicepresidente della commissione Affari sociali della Camera dei deputati, ha sottolineato che: "L'impegno di Unicoop nel favorire la sostenibilità ambientale e la certificazione dei dati sulla filiera produttiva è un passo importante verso la creazione di una filiera agroalimentare più competitiva, sostenibile e in linea con le direttive dell'Ue. Le cooperative rivestono un ruolo cruciale nel nostro sistema produttivo. Promuovere politiche mirate al loro sviluppo è essenziale per garantire occupazione, reddito e coesione sociale". Secondo Fabio Maria Castaldo, deputato del Parlamento europeo presso la commissione per gli Affari esteri, "a livello europeo c'è grande interesse verso il mondo cooperativo e associativo. Unicoop svolge un ruolo fondamentale perché è vicina alle imprese e alle filiere con uno sguardo particolare alla sostenibilità. Tale percorso deve essere accompagnato valorizzando l'ascolto e l'inclusione per l'adozione di politiche europee che siano frutto di un dialogo sociale e di un confronto sempre più esteso e partecipato. Stiamo attraversando una vera e propria rivoluzione industriale, pertanto è necessario sostenere le transizioni in atto per governarle e non subirle". Al Congresso, tra gli altri, ha preso parte Armando Valiani, segretario regionale Ugl Lazio. (Com)