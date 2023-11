Violenza donne: Rai, Tg2 lancia campagna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Uomini dello spettacolo, della cultura e dello sport, sono loro a prendere posizione e condannare ogni forma di violenza di genere prestando il loro volto alla campagna che il Tg2 lancia nella settimana in cui cade la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il 25 novembre. Videomessaggi – riferisce una nota della Rai – trasmessi nei telegiornali delle 13 e delle 20:30 in cui volti di sportivi come Paltrinieri, cantanti come Ligabue, attori come Claudio Santamaria e scrittori come Alessandro D’Avenia metteranno la loro popolarità e credibilità al servizio di un messaggio di rispetto e di un’ iniziativa pensata per dare sostegno e coraggio a quelle donne, ancora troppe, vittime di femminicidio, di maltrattamenti e abusi. (Com)