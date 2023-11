FI: Tripodi, sempre vicina al territorio e alle imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Complimenti ad Agenzia Nova per il prezioso lavoro che svolge quotidianamente al fine di garantire pluralismo ed una informazione corretta" Silvio Berlusconi

Presidente di Forza Italia

21 luglio 2021

- Noi dobbiamo dare sempre risposte ai territori e il nostro ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha convocato per il 5 dicembre una conferenza nazionale sull'export insieme alle piccole e medie imprese che devono essere coinvolte nella strategia nazionale del governo in questa materia che rappresenta circa 600 miliardi del nostro Pil. È quanto ha dichiarato il sottosegretario di Stato agli Esteri, Maria Tripodi, in occasione della manifestazione di Forza Italia "Etna 23 - il Meeting del buongoverno" in corso in Sicilia, a Taormina. “E' una delle tante azioni indicate già a suo tempo dal nostro presidente Silvio Berlusconi, che ci accompagna sempre nella nostra azione e che credo sia estremamente orgoglioso di come portiamo avanti con passione la sua eredità politica, che amava ripetere come gli imprenditori non sono predatori ma persone che creano ricchezza", ha sottolineato Tripodi, che ha aggiunto: "Io mi assumo l'impegno per fare sempre di più e meglio per mettere al centro della nostra agenda politica il cuore del tessuto produttivo del nostro Paese. Un percorso virtuoso indicato dal ministro Tajani, riunendo gli attori che promuovono il Made in Italy anche con gli altri ministeri. Perché questa è la nostra idea di Italia, stare vicini al territorio per fare gli interessi del Paese come Forza Italia fa dal 1994 continuando ad esistere, crescere e vincere nelle prossime elezioni". (Rin)