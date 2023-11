© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' "sconcertante vedere la sede della Flai-Cgil a Lavinio distrutta oggi. Mobili rovesciati, computer danneggiati. In un periodo in cui la destra mette in dubbio il ruolo dei sindacati, è cruciale difendere questi spazi di difesa dei diritti dei lavoratori. La mia solidarietà". Lo scrive su X (ex Twitter) il segretario del Pd del Lazio, Daniele Leodori.(Rer)