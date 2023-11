Commercio: Amodeo-Naim (CG), contrari a proroga tavolini, Roma torni a essere vivibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consigliere di Roma Capitale, Tommaso Amodeo, e la consigliera del Municipio I di Roma, Natalie Naime, della lista Civica Gualtieri, esprimono la loro opposizione alla proposta di proroga dei dehors e dei tavolini sul suolo pubblico della città e partecipano alla manifestazione contro la proroga Osp a Trastevere. "La proposta di prorogare a tutto il 2024 l'utilizzo degli spazi pubblici per i dehors e i tavolini rappresenta una minaccia tangibile per la vivibilità della nostra città - spiega Amodeo in una nota -. Non possiamo permettere che, soprattutto i quartieri caratterizzati dall'acuirsi della malamovida in questi anni, continuino a essere un luna park esteso. Ciò mina non solo il decoro pubblico, ma anche la possibilità di fruizione degli spazi da parte dei cittadini, mettendo a repentaglio il turismo di qualità che con grande impegno la nostra amministrazione sta facendo tornare a Roma, favorendo al contrario l'iperturismo di massa che snatura l'identità della nostra città". (segue) (Com)