Francia: partito Horizons sospende senatore Guerriau accusato di aver drogato una deputata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore del partito Horizons Joel Guerriau è stato sospeso con effetto immediato dalla forza politica dopo l’accusa di avere drogato la deputata Sandrine Josso. Secondo quanto riferisce l’emittente “Bfmtv”, la direzione del partito ha preso la decisione dopo l’apertura di un’indagine su Guerriau a seguito della denuncia della stessa Josso. Secondo l’accusa il gesto di Guerriau avrebbe avuto come obiettivo quello di estorcere “favori sessuali” alla deputata del Movimento democratico (MoDem). I fatti risalgono alla notte tra martedì e mercoledì, quando Josso si trovava a casa del senatore, che le avrebbe offerto un drink dove era stata sciolta dell’ecstasy. La sostanza è stata rilevata dalle analisi eseguite nell’ospedale dove è stata portata Josso, dopo che questa si è sentita male a causa della droga ingerita. Guerriau si trova ora in libertà vigilata dopo essere stato sottoposto a stato di fermo giovedì. Il senatore, 66 anni, è un ex dirigente bancario. Prima di entrare in Senato è stato sindaco di Saint-Sebastien-sur-Loire, un piccolo comune vicino a Nantes. La sua candidatura alle ultime elezioni era stata sostenuta dall'ex premier Edouard Philippe.(Frp)