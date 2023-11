© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il futuro entra in noi attraverso la ricerca scientifica e “questa è una frontiera fondamentale per il nostro Paese. La ricerca è il futuro del nostro Paese”. Lo ha dichiarato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione del centenario del Consiglio nazionale delle ricerche. “I ricercatori recano davvero il futuro dentro di noi e tra noi”, ha aggiunto. (Rin)