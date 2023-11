Latina: cibo conservato male e personale irregolare, 30 mila euro di multa a ristorante orientale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I carabinieri di Latina hanno posto sotto sequestro 100 chili tra carne, pesce e preparazione alimentare conservati in un ristorante orientale. Insieme ai carabinieri forestali di Latina, del nucleo antisofisticazione e sanità e del nucleo ispettorato del lavoro di Latina, i militari hanno sottoposto a controllo il ristorante orientale dove sono stati rinvenuti e posti sotto sequestro gli alimenti non correttamente conservati. Nella circostanza sono state evidenziate irregolarità nell’assunzione, nella formazione e nella tutela, anche sanitaria, dei lavoratori del ristorante, che è stato sanzionato per circa 30.000 euro. Inoltre, nell’ambito dello stesso servizio, durante il controllo alla circolazione stradale, l’arma dei carabinieri ha sottoposto a controllo 56 soggetti e 22 autoveicoli, elevando cinque contravvenzioni al codice della strada. (Rer)