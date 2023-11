Roma: Califano (Pd), solidarietà a Cgil Lavinio, spero no matrice politica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La consigliera del Pd del Lazio, Michela Califano, in una nota esprime solidarietà alla Flai Cgil dopo l'atto vandalico che ha coinvolto la sede di Lavinio. "Voglio inviare agli amici della Flai-Cgil di Lavinio la mia solidarietà e il mio sostegno per quanto accaduto - spiega -. La loro determinazione e il loro spirito improntato al bene comune li porterà in fretta a superare questa impasse. Spero si faccia luce quanto prima sulla matrice e sulle motivazioni. Mi auguro davvero possa trattarsi di un furto e non di una intimidazione politica. Non fosse così dovremmo tutti interrogarci sui tentativi di ministri e importanti esponenti politici di destra di minare alla radice diritti sacrosanti quali lo sciopero e il manifestare il proprio dissenso", conclude. (Com)