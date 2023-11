Consumi: Confindustria, quasi fermi, investimenti in calo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I dati qualitativi segnalano una dinamica degli investimenti in peggioramento, dopo il calo nel secondo trimestre. È quanto emerge dalla congiuntura flash di Confindustria a novembre 2023. La fiducia delle famiglie in ottobre ha registrato un calo marcato (101,6 da 104,5) e i consumi già deboli nel secondo trimestre, specie quelli di beni, sembrano aver frenato ulteriormente: le vendite al dettaglio sono scese nel terzo trimestre (-1,3 per cento in volume). Nel terzo trimestre è tornata positiva la dinamica dell’export italiano di beni (+0,8 per cento a prezzi costanti) ed è andata meglio del commercio mondiale. Le prospettive per il quarto trimestre però sono negative, secondo gli ordini manifatturieri esteri in ottobre, a causa di accresciute tensioni geopolitiche e debole domanda estera. (Rin)