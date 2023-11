Economia: Abi, "Premio Italia Informa" al presidente Patuelli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Abi, Antonio Patuelli, ha ricevuto a Roma il "Premio Italia Informa" per l'economia nel corso di una cerimonia all'Università Luiss di Roma. Il premio - riferisce una nota - ha inteso evidenziare nelle sue motivazioni "l'aver ridato slancio e centralità all'Abi, affrontando la grande trasformazione del mondo del credito e contribuendo a rendere il settore bancario funzionale allo sviluppo economico del Paese, restituendogli il ruolo di punto di riferimento e di garanzia per l'intera comunità finanziaria". Italia Informa è un gruppo di informazione economica e finanziaria. Il premio, giunto alla sesta edizione, rappresenta una certificazione tanto più prestigiosa perché decretata dal "gotha" della comunicazione e delle relazioni esterne delle principali società, aziende e banche del nostro Paese. La scelta ha premiato le carriere, ma soprattutto il percorso di vita di chi nel mondo economico e della finanza, ma anche dell'arte e della cultura, ha saputo lanciare e vincere la "sua" sfida. (Com)