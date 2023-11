Medio Oriente: ministro Esteri Giordania, Israele sta conducendo una palese aggressione contro civili palestinesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri giordano, Ayman Safadi, ha definito la guerra di Israele contro Hamas una “palese aggressione” contro i civili palestinesi che minaccia di inghiottire il più ampio Medio Oriente. In occasione della conferenza Manama Dialogue, in corso in Bahrain, il capo della diplomazia di Amman ha detto che Israele sta commettendo “crimini di guerra” nella Striscia di Gaza. “Tutti noi dobbiamo parlare forte e chiaro della catastrofe che la guerra israeliana sta portando, non solo a Gaza, ma alla regione in generale”, ha detto Safadi. Il ministro ha aggiunto: “Questo non è il momento di usare mezzi termini. Questo è il momento di raccontare i fatti come sono”. Nel suo intervento, Safadi ha aggiunto che "non è legittima difesa. Questa è una palese aggressione, le cui vittime sono palestinesi innocenti”. (Res)