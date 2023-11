Latina: percepiva reddito di cittadinanza senza requisiti necessari, denunciato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I carabinieri di Sezze, in provincia di Latina, hanno denunciato un uomo rumeno per indebita percezione del reddito di cittadinanza. L'uomo era sprovvisto del requisito della residenza sul territorio nazionale da almeno dieci anni, necessario per la percezione del sostegno. Il controllo si inserisce nell'ambito delle operazioni finalizzate alla verifica dei requisiti da parte dei percettori del reddito. Gli esiti dei controlli sono stati comunicati all’autorità giudiziaria e all’Inps per l’interruzione della misura e il recupero delle somme indebitamente percepite. (Rer)