Sciopero: Malorgio (Filt Cgil), soddisfatti delle adesioni

- Siamo soddisfatti delle adesioni allo sciopero. A sostenerlo il segretario generale della Filt Cgil Stefano Malorgio sulla mobilitazione di ieri di Cgil e Uil, intervenendo alla trasmissione “Omnibus” su La7. "Il ministro Salvini - ha sottolineato Malorgio - ha ricevuto una risposta anche dal Nord, dove si sono fermati tutti i porti e questo qualcosa alla Lega dovrebbe suggerire. Si sono fermati anche molti ambiti significativi di lavoro giovane come la filiera di Amazon che ha aderito al 90 per cento". "C'è un punto di sofferenza vero - ha detto infine Malorgio - sulla tassazione del lavoro dipendente che rimane altissima mentre si continua ad avere un sistema di tassazione su altre rendite di vario tipo tra i più bassi di Europa. Non abbiamo bisogno di una manovra che non cambia il verso al sistema fiscale del Paese ma al contrario bisogna mettere al centro il lavoro, il salario e la condizione dei giovani". (Rin)