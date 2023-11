Iveco: sindacati, 1.000 occupati in più in Italia, ma futuro dipende da transizione energetica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso dell’Osservatorio nazionale è emerso che Iveco resta una società fortemente radicata in Italia, che immagina sviluppo e crescita qui nel nostro Paese: ad attestarlo sono non solo le dichiarazioni di principio dell’amministratore delegato Gerrit Marx, ma anche i numeri di occupati e investimenti. Lo riferiscono in una nota i sindacati Fim, Uilm, Fismic, Uglm e Aqcfr. Da ottobre 2022 a ottobre 2023 gli organici sono incrementati da 12.850 a 13.800 occupati; ciò è stato reso possibile da un buon andamento della produzione e da percorsi concordati di stabilizzazione di centinaia di lavoratori somministrati, che garantiscono non solo un’occupazione in crescita ma anche stabile e di qualità. Quanto al futuro, si attendono lanci in tutti i segmenti di veicoli commerciali e investimenti nel 2024 in capex di processo per l’Italia pari a circa 60 milioni di euro. Tuttavia, molto importante per il futuro di Iveco sarà anche l’evoluzione della normativa europea in tema di transizione energetica. I veicoli commerciali leggeri sono soggetti alla medesima normativa delle autovetture private, che come noto porterà progressivamente all’elettrico con un divieto formale nel 2035 e con limitazioni sostanziali crescenti già alcuni anni prima. (segue) (Com)