Iveco: sindacati, 1.000 occupati in più in Italia, ma futuro dipende da transizione energetica (2)

- Fra il 20 e il 22 novembre - sottolineano i sindacati - il Parlamento europeo voterà inoltre sulla proposta di regolamento co2 avanzata dalla Commissione sui veicoli pensanti; è in discussione attraverso il così detto “carbon correction factor” la possibilità che venga introdotto il principio della neutralità tecnologica, ammettendo oltre all’elettrico altri carburanti egualmente ecologici come i biocarburanti di ultima generazione. Come sindacato ci auguriamo che venga finalmente assunto il principio di neutralità tecnologica, poiché per definizione è quello che offre le migliori garanzie sia dal punto di vista ambientale che industriale. L’importante è il risultato, vale a dire che inquinamento e emissioni di co2 si riducano progressivamente, mentre il mezzo per arrivarci dovrebbe rappresentare evidentemente una questione tecnica e non ideologica. Anzi è giusto valutare l’intero impatto ambientale di una tecnologia senza limitarsi alla sola fase di circolazione. Speriamo che il governo italiano saprà far valere nelle sedi europee il principio della neutralità tecnologica prima che sia troppo tardi. Ogni scelta sbagliata si paga amaramente in termini sia ecologici sia occupazionali. (Com)