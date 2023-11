Lavoro: Salvini, ha scioperato una minoranza, per me polemiche finite

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quelli che hanno scioperato ieri, "che vanno rispettati, sono una minoranza della minoranza della minoranza e sono contento, con la precettazione ieri di aver garantito a 20 milioni di italiani di poter viaggiare e lavorare. Le polemiche per quel che mi riguarda sono finite". Lo ha detto il vicepremier e ministro delle infrastrutture Matteo Salvini durante un punto stampa a Milano. Nel comparto ferroviario, ha sottolineato, "hanno scioperato in cinque su 100 e che cinque su 100 possano bloccare l'Italia per 24 ore sarebbe stata una follia". (Rem)