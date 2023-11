Antartide: Boeing atterra sul ghiaccio, è il più grande arrivato al Polo Sud

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un Boeing 787 Dreamliner è atterrato su una pista ghiacciata in una zona remota dell'Antartide, diventando l'aereo più grande che abbia mai toccato terra nel continente antartico. Il volo, operato dalla norvegese Norse Atlantic Airways, è atterrato al Troll Airfield, in Antartide, alle 2:01 ora locale di mercoledì. "Abbiamo raggiunto insieme un momento epocale con l'atterraggio del primo 787 Dreamliner", ha dichiarato in un comunicato il Ceo di Norse Atlantic, Bjørn Tore Larsen. "Nello spirito dell'esplorazione, siamo orgogliosi di contribuire a questa missione importante e unica”. Il volo aveva la missione di portare attrezzature di ricerca essenziali e scienziati nella remota stazione di ricerca norvegese Troll, nella regione Queen Maud Land. (Was)