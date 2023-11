Sicurezza: Prisco, con maggiori tutele per Forze dell'ordine restituiamo loro dignità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rafforzamento delle tutele nei confronti delle forze dell'ordine, varato dal governo, “ha una ricaduta diretta sulla sicurezza dei cittadini. Passa infatti per il riconoscimento del valore e della dignità dell'attività quotidiana di donne e uomini in divisa la difesa ed il ripristino della legalità nelle nostre città con norme che consentano una azione efficace”. E' quanto afferma in una nota il sottosegretario al ministero dell'Interno, Emanuele Prisco, commentando le misure del "pacchetto sicurezza" dedicate alle forze dell'ordine. “Particolarmente significativa è proprio la misura che introduce una maggiore severità delle pene per chi aggredisce, minaccia o resiste ad agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria: in sede di giudizio sarà considerata una aggravante aver provocato lesioni ai pubblici ufficiali, così per le offese e il danneggiamento dei mezzi e sedi istituzionali. In questi anni abbiamo visto immagini improponibili in una Nazione civile e non si può prescindere dal rispetto dello Stato nelle sue diverse articolazioni per ricostruire una cultura della legalità e del rispetto di regole che sono alla base della convivenza civile e che servono a tutelare soprattutto i più deboli”, aggiunge. (Rin)