Roma: rapinarono anziana in casa a Lariano, un 43enne e 45enne arrestati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I carabinieri della Compagnia di Velletri hanno arrestato un 43enne e un 45enne di Lariano, in esecuzione di un’ordinanza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Velletri, poiché gravemente indiziati, in concorso, di rapina a mano armata commessa in danni di un’anziana. I fatti risalgono alla sera dello scorso 15 giugno, quando una 78enne rimase vittima di una rapina all’interno della propria abitazione. Uno dei due uomini, infatti, a volto coperto la costrinse, minacciandola con una pistola a salve a consegnare la somma di 250 euro. Le indagini dei carabinieri di Lariano, condotte grazie alle immagini di video sorveglianza pubblica e privata, e a una serie di perquisizioni personali e domiciliari oltre che l’acquisizione di informazioni e analisi dei cellulari sequestrati, hanno permesso di identificare i due autori della rapina. Entrambi gli indagati sono stati sottoposti alla misura della custodia cautelare in carcere.(Rer)