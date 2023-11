Pensioni: Cgil e Spi, tagli di migliaia di euro su assegni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo Meloni fa cassa sulle pensioni. Infatti, oltre ad essere riusciti nell'impresa clamorosa di peggiorare la legge Monti/Fornero, azzerando qualsiasi forma di flessibilità in uscita, “continua a tagliare per migliaia di euro la rivalutazione delle pensioni". È quanto dichiara in una nota la segretaria confederale della Cgil, Lara Ghiglione. "Questo esecutivo con la legge di bilancio dello scorso anno - spiega la segretaria nazionale dello Spi Cgil Tania Scacchetti - aveva introdotto sia per il 2023 che per il 2024 un meccanismo di rivalutazione fortemente penalizzante per le pensioni con trattamenti superiori a quattro volte il trattamento minimo, pensioni di poco superiori alle 1.600 euro nette, altro che pensioni ricche. Le perdite per effetto della mancata rivalutazione - prosegue - si trascinano naturalmente negli anni e non sono più recuperabili. Nei fatti, per legge, si decide che non si possono garantire importi adeguati all'aumento del costo della vita. E lo si fa su quella parte della popolazione che ha lavorato per una vita e che sostiene il welfare di questo Paese aiutando spesso figli e nipoti". Nell'analisi del dipartimento previdenza della Cgil e dello Spi, si calcolano tagli pesantissimi sulle pensioni nel biennio 2023-2024, che raggiungono 962 euro per una pensione lorda di 2.300 euro (netta 1.786), fino ad arrivare a 4.849 euro lorde per un importo di pensione lorda pari a 3.840 euro (2.735 euro nette). (segue) (Com)