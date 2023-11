Pensioni: Cgil e Spi, tagli di migliaia di euro su assegni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questi tagli proiettati sull'attesa di vita media - si legge nell'analisi - raggiungono importi elevatissimi, si parte da 6.673 euro netti per un pensionato con una pensione netta di 1.786 euro, fino a raggiungere 36.329 euro nette, per una pensione di 2.735 euro nette". "Come se questo non fosse sufficiente - aggiunge la Cgil - il governo intende cambiare dal 2027 gli indici con cui calcolare la rivalutazione delle pensioni, sostituendo l'attuale indice di perequazione con il deflatore Pil". Lo studio dimostra ampiamente che "questa modifica avrebbe un impatto gravissimo sulle pensioni, con una perdita mensile di 78 euro per una pensione di 1.786 euro nette e di 230 euro per una pensione di 2.735 euro nette. Dati che se proiettati sull'attesa di vita media, raggiungono importi che variano tra 18.019 euro fino a 35.051 euro di mancato guadagno". "Anziché fare una lotta serrata all'evasione fiscale e contributiva - accusano Ghiglione e Scacchetti - si vuole proseguire tagliando le pensioni, prendendo le risorse dai soliti noti, già gravati da un carico fiscale iniquo. Non c'è nessuna equità in queste scelte, soprattutto per una fascia di popolazione che ha solo questo strumento per tutelarsi, almeno parzialmente, dagli incrementi del costo della vita indotti dalla crescente inflazione". "Chi governa - sostengono le dirigenti sindacali - spesso parla di solidarietà fra le generazioni con l'obiettivo di mettere i pensionati di oggi contro i giovani. In realtà in questa legge di bilancio non c'è nessun investimento per i giovani e si continuano a tagliare i pensionati. Da tempo - concludono Ghiglione e Scacchetti - chiediamo al governo di cambiare strada, con un intervento sugli extra profitti e sulle grandi rendite, ma la verità è chiara, l'esecutivo ha scelto di continuare a manomettere il meccanismo di rivalutazione, per recuperare risorse dalle tasche dei pensionati, la strada probabilmente più semplice". (Com)