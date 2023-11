Medio Oriente: ministro Difesa della Francia oggi in Qatar ed Egitto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa francese, Sebastien Lecornu, si trova oggi in Qatar per la seconda visita in 48 ore. Secondo quanto riferisce l’emittente francese “Bfmtv”, Lecornu è in viaggio diplomatico in Medio Oriente dall'inizio della settimana. Il ministro avrebbe dovuto concludere il tour nella giornata di ieri, ma ha deciso di tornare in Qatar dove è previsto un incontro con il primo ministro, Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani. Il Qatar è impegnato nella mediazione con Hamas per la liberazione degli ostaggi rapiti il 7 ottobre e secondo i dati delle Forze armate israeliane sono 8 i cittadini francesi nelle mani del movimento islamista palestinese. "Grazie al Qatar per il lavoro intrapreso per liberare gli ostaggi, tra cui diversi francesi", ha scritto giovedì Lecornu su X in occasione della sua prima visita a Doha. Oggi pomeriggio, dopo la tappa in Qatar, Lecornu è atteso in Egitto dove è previsto un incontro con il presidente Abdel Fattah Al Sisi. Anche in questo caso si tratta di un secondo passaggio al Cairo, dopo la visita del 15 novembre. Al centro dei colloqui sono sempre i temi della liberazione degli ostaggi, degli aiuti umanitari a Gaza, della prevenzione di un’escalation a livello regionale e di una soluzione politica al conflitto in corso.(Frp)