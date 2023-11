Milano: Salvini, se sindaco ha tempo da perdere su Ambrogini a comici è un problema

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Ambrogini sono un premio alla città a 360 gradi, "è chiaro che ci siano sensibilità diverse, però mi sembra che il sindaco abbia qualche problema. Se il sindaco di Milano e la sinistra a Milano hanno tempo da perdere coi comici è un problema". Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e vice premier Matteo Salvini durante un punto stampa a Milano commentando le polemiche sollevate dal sindaco di Milano Giuseppe Sala che ha definito "clientelare" il sistema di assegnazione degli Ambrogini, l'onorificenza civica della città, in particolare sull'assegnazione al comico Andrea Pucci, proposto dal centrodestra. "Un giorno il problema sono Milan e Inter e se non c'è lo stadio a Milano è per colpa del sindaco e di un' amministrazione comunale che hanno perso anni senza fare nulla. Poi il problema son gli Ambrogini... il sindaco di Milano ha tanto da fare senza fare polemica ma mi pare normale che il sindaco di Milano deve occuparsi di Pucci? A me piace come comico poi mi occupo di infrastrutture di cantieri e di metropolitane". (Rem)