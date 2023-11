Porti: Uiltrasporti, natura giuridica autorità di sistema deve rimanere pubblica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità di sistema portuale “devono mantenere la loro natura giuridica pubblica, è importante che rimanga centrale il valore dell'impianto regolatorio incentrato sul contesto pubblicistico perché questo tipo di regolazione ha garantito lo sviluppo equilibrato dei porti tra interesse pubblico, interessi privati e la tutela dei lavoratori che sono un parte fondamentale della portualità". Così in una nota il segretario generale Claudio Tarlazzi e il segretario nazionale Marco Odone della Uiltrasporti, commentando il dibattito nato in questi giorni intorno ai lavori della in commissione trasporti alla Camera. "I lavoratori dei porti, nonostante i progressi della tecnologia, sono esposti a rischi di infortuni e a condizioni microclimatiche estreme, continuiamo quindi a chiedere che questo tipo di lavoro sia riconosciuto come usurante anche dalle norme sul piano previdenziale. In questo senso va concretizzata la norma che prevede l'istituzione del fondo per l'anticipo pensionistico di questi lavoratori, un fondo che ormai conta quasi due anni di ritardo dalla nascita della norma e per il quale c'è invece grande necessità. La norma, tra l'altro, vede le parti datoriali e sindacali concordi sulla sua necessità per agevolare il turn over e per questo hanno deciso di sostenere il finanziamento oltre a quanto previsto dalla norma che usa una parte delle tasse sulle merci". (segue) (Com)