Milano: Salvini, problema sicurezza c’è, chi nega non fa bene a città

Leader della Lega

23 luglio 2021

- A Milano "il problema sicurezza c'è, serve che tutti diano il loro contributo". Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e vice premier Matteo Salvini durante un punto stampa a Milano. "Se qualcuno nega un problema sicurezza a Milano - ha proseguito - non fa il bene della città. Poi ognuno deve fare la sua parte, polizia, carabinieri, polizia locale e telecamere. Però dire che a Milano non c'è un problema sicurezza significa non conoscere quello che accade nei quartieri". Il sindaco, ha ricordato Salvini, "dice che c'è un complotto dei giornali. Milano è una città straordinaria. Che ci sia un problema sicurezza sia in diversi quartieri che in pieno centro è evidente. Se il sindaco dice che è colpa di un complotto, dei cittadini cattivi e dei giornalisti compiacenti, parliamone...", ha concluso il ministro. (Rem)