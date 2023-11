Milano: Salvini, amministrazione stanca, per comunali già qualche idea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una voce preziosa e attenta, capace di offrire uno sguardo autorevole su temi nazionali e internazionali" Matteo Salvini

Leader della Lega

23 luglio 2021

- "Vedo un'amministrazione stanca e non molto motivata. Poi Milano è una città che corre a prescindere dalla politica, ma come Lega e centrodestra stiamo già ragionando quartiere per quartiere su come essere vincenti e convincenti con i milanesi a differenza delle ultime due volte. Quindi io qualche idea già ce l'ho in testa...". Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e vice premier Matteo Salvini durante un punto stampa a Milano. (Rem)