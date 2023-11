Lazio: 300 lanterne giganti al Bosco delle favole di Cassino, l'8 dicembre prende vita "Lanternia"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre 300 lanterne giganti, provenienti da tutto il mondo, saranno ospitate nel Bosco delle favole di Cassino, in provincia di Frosinone, dal prossimo 8 dicembre e fino al 10 marzo in occasione del Festival internazionale delle lanterne giganti. Lanternia, l'iniziativa patrocinata dall'ambasciata della Repubblica popolare cinese, si terrà in un'area di 110 mila metri quadri che ospiterà più di 300 lanterne giganti. Una manifestazione che punta alla sostenibilità attraverso precise scelte finalizzate a minimizzare l'impatto dell'evento su ambiente e territorio: 60 mila lampadine a led di ultima generazione, super-performanti e a bassissimo consumo, per una lunghezza complessiva di 2,5 km, infatti, illumineranno le sei aree tematiche di Lanternia. Le lanterne giganti in seta, per un valore di oltre due milioni di euro, saranno esposte al pubblico dal lunedì alla domenica dalle 11 alle 21, per poi proseguire fino al 10 marzo, quando si chiuderanno i festeggiamenti per il capodanno cinese con l'inizio dell'anno del drago il 10 febbraio 2024. (segue) (Rer)