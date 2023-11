Lazio: 300 lanterne giganti al Bosco delle favole di Cassino, l'8 dicembre prende vita "Lanternia" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli scarti del materiale tessile utilizzato per le lanterne, inoltre, pari a circa 4 quintali di tessuto, sono stati donati agli studenti della scuola San Benedetto di Cassino per realizzare un "Costume dagli scarti" che sarà presentato il prossimo 8 dicembre, in occasione della partenza del Festival Internazionale delle lanterne giganti. Infine, presso il "Bosco delle Favole" di Cassino, l'acqua sarà gratuita per tutti gli ospiti: si tratta del primo parco tematico in Italia che distribuisce gratuitamente acqua potabile al pubblico, grazie a 60 fontane dislocate all'interno dell'area delle Terme Varroniane, l'oasi naturale di 100 mila mq che ospita il parco, dotata di una sorgente che eroga più 20 mila litri di acqua al minuto. (Rer)