Ricerca: Cnr, concluse celebrazioni del centenario della fondazione

24 luglio 2021

- Si sono concluse oggi, a 100 anni esatti dall'istituzione come Ente morale con Regio decreto, le celebrazioni del centenario della fondazione del Consiglio nazionale delle ricerche: l'evento – riferisce una nota – è stato ospitato presso la sede centrale di Roma dell'Ente e trasmesso in streaming sui siti del Cnr e di Rai Cultura. La cerimonia conclusiva, patrocinata dal ministero dell'Università e della Ricerca e dalla presidenza del Consiglio dei ministri, si è svolta alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella: a inaugurare l'evento, i saluti istituzionali della presidente del Consiglio nazionale delle ricerche Maria Chiara Carrozza, del ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso e del ministro dell'Università e della Ricerca Anna Maria Bernini. Carrozza ha ricordato come l'evento di oggi abbia rappresentato il culmine del lungo programma di manifestazioni, conferenze e appuntamenti con il pubblico organizzati nel corso dell'anno trascorso in tutta Italia e anche all'estero: "Negli ultimi dodici mesi abbiamo costruito un grande mosaico di competenze e saperi, e voglio ringraziare la presidenza del Consiglio dei ministri e la Rai che hanno contribuito a sostenere un programma di iniziative orientate all'esplorazione delle tematiche più urgenti del nostro tempo", ha affermato. (segue) (Com)