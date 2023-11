Ricerca: Cnr, concluse celebrazioni del centenario della fondazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il programma è stato, poi, ampliato dalla nostra rete scientifica che, autofinanziandosi e organizzandosi con fantasia e determinazione, si è impegnata nella divulgazione scientifica, nella relazione con i territori, nel racconto del fascino della ricerca a bambini e giovani studenti di ogni grado. In un anno sono state organizzate circa duecento iniziative, riscontrando ovunque grande partecipazione: promuovere la cultura scientifica resta una nostra priorità", ha aggiunto Carrozza. La giornata, moderata dal curatore di Radio 3 Scienza Marco Motta, è quindi proseguita con due importanti momenti di riflessione: nel dialogo "Nella ricerca le gemme del futuro" il Premio Nobel per la fisica 2021 Giorgio Parisi e la Vice Presidente del Consiglio Scientifico del Cnr Luisa Torsi hanno evidenziato il valore della ricerca per espandere sempre più i limiti del sapere umano e aprirsi a nuovi orizzonti di conoscenza; ad esso è seguito il confronto di respiro internazionale "Gli orizzonti della scienza", fra la presidente del Cnr Maria Chiara Carrozza, la presidente dello European Research Council Maria Leptin e il Presidente del Centre national de la recherche scientifique (Cnrs) Antoine Petit, istituzioni di ricerca con le quali il Cnr ha avviato importanti collaborazioni scientifiche. Ai relatori e relatrici è stato donato, quale omaggio e forma di ringraziamento, un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica "le Eccellenze del sapere" dedicato al Cnr ed emesso dal ministero delle Imprese e del Made in Italy proprio nel giorno della ricorrenza. (segue) (Com)