Ricerca: Cnr, concluse celebrazioni del centenario della fondazione (3)

Tale francobollo, stampato dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in oltre duecentomila esemplari, riproduce il logo del Centenario dell'Ente e raffigura un particolare della sede centrale di piazzale Aldo Moro. Assegnato anche il "Premio Cnr per la Citizen Science: Biblioteca Guglielmo Marconi", concorso promosso dall'Unità Pianificazione, Programmazione e Biblioteca Centrale e dall'Unità Comunicazione del Cnr volto a valorizzare e supportare le iniziative di public engagement e di coinvolgimento di cittadini e scienziati in attività di ricerca collaborativa ideate, promosse e sviluppate dalla rete scientifica dell'Ente. Tra le proposte pervenute, la Commissione Giudicatrice ha premiato il progetto "SeaCleaner" della ricercatrice dell'Istituto di scienze marine del Cnr di Lerici (La Spezia) Silvia Merlino, che affronta il problema dell'impatto antropogenico dei rifiuti -soprattutto di matrice polimerica- sull'ambiente marino. La ricercatrice riceverà un premio di 6.000 euro e il supporto operativo dell'Ente per implementare ulteriori azioni di promozione e diffusione dell'iniziativa. La giornata è stata allietata dalla Banda musicale della Marina militare, uno dei più antichi complessi bandistici militari italiani, che ha aperto l'evento con gli inni nazionale ed europeo, ed eseguito alcuni brani del proprio repertorio a chiusura dell'evento.