Ricerca: Cnr, concluse celebrazioni del centenario della fondazione (4)

- In Sala, inoltre, sono stati proiettati il video celebrativo del Centenario e il video "Buon compleanno Cnr!", con messaggi di auguri da parte di studenti, ricercatori e ricercatrici, protagonisti e protagoniste della scienza. Sugli schermi laterali, invece, sono state mostrate le foto di "Obiettivo Scienza", il contest fotografico promosso in occasione del Centenario e aperto alla partecipazione di tutta la rete. Nello spazio del foyer sono state proiettate le immagini di "300x100 protagoniste per la ricerca", il video realizzato nell'ambito della campagna “womenatCNR” dedicato alla componente femminile dell'Ente, mettendone in risalto la vitalità e il talento, nonché la ricchezza di esperienze e competenze (video disponibili nella cartella stampa on line). Al termine della cerimonia, il pubblico ha potuto visitare tre mostre scientifico-divulgative allestite presso la sede centrale in occasione della manifestazione. Si tratta di: "Antropocene. La Terra a ferro e fuoco", una mostra di grande impatto visivo dedicata a sensibilizzare il pubblico sull'"impronta" che l'umanità lascia sul pianeta alterandone inevitabilmente la morfologia, la biodiversità e il clima (allestita fino al 19 dicembre negli spazi Digital Gallery, Sala Polifunzionale e Sala 3D); "La Scienza si fa in 100. Viaggio multisensoriale nella ricerca scientifica del Cnr", installazione interattiva che permette di "navigare" nella ricerca dell'Ente (allestita fino al 22 dicembre nell'atrio della sede centrale) e "Le forme dell'invisibile" un viaggio nel mondo dell'infinitamente piccolo teso a illustrare le potenzialità applicative delle nanotecnologie e il loro fascino (allestita per il solo 18 novembre nella sede centrale di Roma del Cnr, dai giorni successivi sarà trasferita al Cnr-Nanotec di Lecce dove resta aperta fino al 15 dicembre). (Com)