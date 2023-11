Medio Oriente: Israele, uccisi terroristi pronti a compiere attacchi in Cisgiordania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze di difesa israeliane (Idf) e il servizio di sicurezza interno israeliano Shin Bet hanno riferito che un certo numero di terroristi sono stati uccisi in un'operazione notturna in Cisgiordania ed erano intenti a pianificare attacchi "imminenti" contro civili e truppe israeliane. Nel comunicato stampa congiunto, le Idf e lo Shin Bet hanno annunciato che i militari e gli aerei hanno colpito un nascondiglio nel campo profughi di Balata, vicino a Nablus, nel nord della Cisgiordania. Tra le persone uccise vi è Muhammad Zahad, descritto nella dichiarazione come un "terrorista anziano" a Nablus, coinvolto in una serie di attacchi a fuoco. Secondo l'intelligence, Zahad avrebbe formato e armato una cellula terroristica di giovani, che ha schierato per effettuare attacchi contro civili e soldati israeliani. Nel corso dell'operazione è stato scoperto un laboratorio di esplosivi. Inoltre, i militari hanno individuato ordigni che erano stati piazzati lungo e sotto le strade di Balata per prendere di mira le truppe israeliane. Durante l'operazione, uomini armati hanno aperto il fuoco contro le truppe israeliane, si legge nella nota. (Res)