Roma: sequestrata discarica abusiva di materiali edili a La Rustica, 4 denunce

- Una discarica abusiva di 5 mila metri quadri è stata sequestrata dagli agenti di polizia di Roma Capitale in zona La Rustica. Nel terreno, adibito a discarica di materiale per lavori edili, sono stati rinvenuti rifiuti per un volume pari a 20 mila metri cubi. Quattro persone sono state denunciate alla procura della Repubblica a vario titolo per aver partecipato in concorso all'attività illecita di trasporto, gestione e smaltimento dei rifiuti speciali. L'area è stata sequestrata dagli agenti del Nucleo ambiente e decoro. Sul terreno sono stati rilevati alcuni manufatti edili, al vaglio degli agenti del quinto gruppo Casilino per le verifiche del caso. (Rer)