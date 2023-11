Usa-Etiopia: coloquio Blinken-Ahmed, focus su ripresa assistenza alimentare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Segretario di Stato Usa Antony Blinken ha avuto un colloquio telefonico con il primo ministro etiope Abiy Ahmed. Le parti, riferisce una nota del dipartimento di stato, hanno discusso della ripresa dell'assistenza alimentare in tutta l'Etiopia a partire dal mese prossimo. Blinken ha elogiato le riforme del governo etiope e dei partner umanitari per contribuire a garantire che gli aiuti raggiungano coloro che soffrono di grave insicurezza alimentare. I due hanno anche discusso degli sforzi per consolidare la pace nel nord dell’Etiopia e dell’importanza della cooperazione regionale. Blinken ha espresso preoccupazione per la violenza in corso in Amhara, Oromia e altrove in Etiopia e ha sottolineato l'importanza del dialogo e della negoziazione per risolvere il conflitto. La consegna di aiuti umanitari nel Paese era stata sospesa a marzo scorso dopo le denunce di sistematica diversione degli aiuti alimentari destinati alle vittime di conflitti. (Was)