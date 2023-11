Finanza: Albano, grande soddisfazione per giudizio positivo Moody's

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La conferma del giudizio Baa3 all'Italia da parte di Moody's, insieme alla decisione di rivedere in meglio l'outlook, da 'negativo' a 'stabile', è motivo di grande soddisfazione. Così in una nota il sottosegretario all'Economia e Finanze, Lucia Albano. “Rappresenta una conferma dell'approccio serio, prudente e responsabile alle politiche di bilancio scelto dal governo e una grande smentita per chi scommetteva sul nostro fallimento. Ora avanti spediti con l'approvazione della legge di Bilancio anche in Parlamento", aggiunge. (Rin)