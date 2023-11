Trasporti: Savo (Fd'I), bene proroga alta velocità a Frosinone e Cassino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Consigliera regionale di Fratelli d'Italia, Alessia Savo, in una nota esprime soddisfazione per la proroga dell'alta velocità a Frosinone, Cassino e Orte. "Ringrazio l’assessore alla Mobilità e Trasporti della Regione Lazio, Fabrizio Ghera, e la giunta regionale per aver deliberato la proroga del servizio sperimentale dell'alta velocità nelle stazioni di Frosinone e Cassino, grazie a uno stanziamento di 5 milioni di euro per il 2024 - spiega -. Garantire un servizio importante come quello legato ai trasporti veloci incide non soltanto sulla mobilità di lavoratori e studenti pendolari che si spostano verso la Capitale, ma consente di connettere il territorio della Ciociaria alle grandi città, implementando turismo e scambi commerciali strategici per lo sviluppo della nostra provincia e per realizzare compiutamente quel percorso di crescita che il governo Rocca ha intrapreso sin dal primo giorno del suo insediamento".(Com)