Roma: in fiamme appartamento in zona Pisana, nessun ferito

- Intorno a mezzanotte i vigili del fuoco sono intervenuti in via dei Bonadies, in zona La Pisana a Roma per l'incendio di un appartamento. Le fiamme, che hanno lambito l'abitazione posta al secondo piano di una palazzina di tre, hanno distrutto l'unità abitativa che è stata dichiarata inagibile, così come l'appartamento posto al piano superiore. Non ci sono stati feriti. Sul posto anche i carabinieri e il personale sanitario. (Rer)